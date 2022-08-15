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Освобождение поселка Пески открывает отличные перспективы для союзных сил. Теперь они могут заблокировать дорогу на Авдеевку, по которой осуществляется снабжение украинских войск в этом городе, а также окружить «неприступную крепость» ВСУ с севера и юга.

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал изданию «Известия», что Пески являлись одним из трех максимально укрепленных населенных пунктов рядом с Донецком и активно использовались для обстрелов столицы ДНР. Киев был уверен, что взять населенный пункт невозможно. Он даже увел артиллерийские подразделения к Херсону, чтобы там попугать ВС РФ готовящимся «контрнаступлением». Этим воспользовались союзные силы, которые взяли Пески под контроль.

Следующими целями ВС РФ рядом с Донецком остаются Авдеевка и Марьинка. При этом контроль над Песками значительно упрощает задачу освобождения и этих двух населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что неоценимую помощь во взятии Песок союзным силам оказали украинские артиллеристы, мощными ударами истребившими один из своих мотопехотных батальонов.

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