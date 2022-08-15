Установить контроль над поселком Пески союзным силам невольно помогла украинская артиллерия. Она нанесла ошибочные удары по своим и полностью истребила 21-й батальон 56-й мотопехотной бригады.

Благодаря огню украинских артиллеристов по своим, ситуация на поле боя существенно изменилась. Защищающий Пески батальон был уничтожен и ВС РФ легко продвинулись вперед. Через несколько дней был установлен контроль над поселком, пишет портал Avia.Pro.

Напомним, что дружественный огонь – довольно распространенное явление в украинской армии. Все дело в том, что разные ее подразделения не координируют свои действия, из-за чего возникают подобные эпизоды. Об отсутствии связи и координации между родами войск ВСУ неоднократно упоминали иностранные наемники, побывавшие на Украине.