Армия ВСУ испытывает все большие трудности. Главная проблема заключается в том, что нарастает конфликт между Зеленским и Залужным. Военный историк Евгений Норин порассуждал, изменится ли тактика ВСУ, если вдруг Залужного задавить самосвал.

По словам эксперта, несмотря на то, что у российской армии есть преимущество перед ВСУ, украинские боевики продолжают сидеть в окопах. На фронт их привлекли страхом и чувством патриотизма. Несмотря ни на что, они останутся на поле боя.

Норин прокомментировал: «Поэтому не надо строить иллюзий, что противник завтра сломается. Может, завтра Залужного собьет самосвал, и противник сломается, но не надо планировать операцию исходя из того, что завтра Залужного собьет самосвал. Скорее всего, украинская армия завтра никуда не разбежится».

ВСУ несут огромные потери на поле боя, но при этом они продолжают подтягивать свои силы.