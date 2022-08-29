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Киев переходит к диверсионной войне на российской территории. Примеры тому – недавние взрывы в Крыму и убийство журналистки Дарьи Дугиной. Таким образом украинские власти пытаются продемонстрировать хоть какой-то успех в противостоянии с Россией. Об этом в интервью “МК” заявил ветеран разведки Рустем Клупов.

Ранее стало известно: США признали, что Украина применяет диверсионную методику, разработанную на Западе. Её суть в том, чтобы оказать силовое давление в случаях, когда традиционными военными методами это сделать невозможно. Тогда в ход идут диверсии в тылу противника, информационные атаки и так далее.

Как рассказал Клупов, главная цель диверсионной деятельности – не только по возможности воздействовать на военные объекты неприятеля, но и запугать гражданское население. По факту – резюмирует специалист – речь идёт о террористической деятельности. Но Киев больше ничего не может противопоставить Москве – уверен ветеран разведки. Клупов также добавил, что подобная американская методика до этого эффективно себя не проявляла ни в Афганистане, ни в Сирии, ни в Ираке.

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