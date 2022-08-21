Российская ПВО 20 августа сбила над штабом Черноморского флота коммерческий беспилотник SkyEye 5000, направленный предположительно украинскими диверсантами. Портал Avia.Pro отмечает, что стоимость таких дронов составляет около 8 тысяч долларов.

На сайте появилась видеозапись полета БПЛА к штабу. Он двигался на небольшой высоте, поэтому системы противовоздушной обороны не сразу на него отреагировали. Однако они все же сумели засечь вражеский дрон и успешно его сбить. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что серьезных разрушений и пострадавших на атакованном объекте нет, хотя беспилотник и рухнул на крышу штаба.

Изначально предполагалось, что дрон прилетел с моря, однако сейчас есть версия участия в инциденте диверсантов с южного берега полуострова. Впрочем, пока официальной информации о месте пуска беспилотника не поступало.