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В субботу утром украинские националисты снова запустили беспилотник, попытавшийся атаковать штаб Черноморского флота в Севастополе. Губернатор Михаил Развожаев рассказал, что дрон был сбит и упал на крышу здания, пострадавших в результате инцидента нет, передает издание “Взгляд”.

Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что помимо Севастополя, Киев атаковал с помощью БПЛА еще и Сакский район, однако и там ПВО отработала на отлично и сбила все цели. Также он пояснил, что на полуострове действуют украинские диверсанты, которые могли проникнуть на территорию РФ вместе с многочисленными беженцами. С первых дней спецоперации 750 тысяч жителей Украины сбежали именно в Россию. Цель атак – попытка психологически воздействовать на крымчан, сеять панику в разных районах полуострова.

Развожаев прокомментировал очередные удары диверсантов и отметил, что серьезных повреждений здания штаба тоже нет.

«Но упорство украинских «патриотов» просто поражает», – подытожил губернатор Севастополя.

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