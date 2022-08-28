31 августа «Газпром» намерен остановить единственный агрегат Trent 60, который используется для перекачки газа в газопроводе «Северный поток». Эксперт Тибо Спирле допускает, что РФ может вообще прекратить поставки голубого топлива в Европу, что станет для нее фатальным ударом.

В «Газпроме» заявили о приостановке газопровода «Северный поток» на 3 дня. Однако это заявление компании вызвало настоящую панику в ЕС. Лидеры стран Евросоюза боятся, что 2 сентября Россия продлит сроки остановки еще на некоторое время, а то и вовсе перекроет подачу газа бессрочно.

Спирле, публикацию которого перевел портал “ПолитРоссия”, напомнил, что летом Россия уже проводила обслуживание «Северного потока» на протяжении 10 дней. Из-за этого европейские страны начали быстро создавать резервы, закачивая газ в подземные хранилища. Кроме того, цена на голубое топливо взлетела. Такая ситуация может повториться и сейчас.

Если же РФ не откроет газопровод после обслуживания, то ЕС хватит газа только до января. И компенсировать его недостаток объединенная Европа уже не сможет.