читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

О необычном случае рассказывает британское издание Daily Express. Оно уверяет, что некий фотограф сделал снимки российской подводной лодки класса 971 “Щука-Б” после того, как её заставили всплыть действия военных НАТО.

По заверению издания, событие произошло недалеко от берегов Норвегии. Якобы военные корабли Североатлантического альянса засекли судно ВМФ России. К месту направился противолодочный самолёт P-8 Poseidon. Он преследовал лодку до тех пор, пока она не приняла надводного положения и не ушла в Северное море.

В сообщении издания приводятся слова фотографа. Он уточняет, что группу кораблей НАТО видел в воскресенье, а уже в понедельник к ним добавилась ещё и российская подлодка. Такие субмарины в терминологии НАТО именуются “акулами”.

Между тем, по мнению военных экспертов, на которых ссылаются СМИ, рассказывающие об этом происшествии, вряд ли подводную лодку заставили всплыть именно действия “натовцев”. Отмечается, что субмарины нередко принимают надводное положение просто потому, что так двигаться более безопасно.

Британское издание также сообщает, что с началом специальной военной операции на Украине флот ВМФ России значительно активизировался. В частности, подводные лодки в Северном море стали замечать чаще.

Вам может понравиться

В Китае представили дрон, который может нырять под воду

Летать и плавать способен беспилотный аппарат, который продемонстрировали инженеры из Нанкинского университета. Об этом сообщает газета South China Morning Post. Отличительная особенность дрона – умение погружаться в воду и передвигаться

Норин рассказал, хватит ли у армии Украины сил для контрудара

Киев не прекращает говорить о возможном контрнаступлении, чтобы держать ВС РФ в постоянном напряжении, считает военный историк Евгений Норин. Он также предполагает, что ВСУ рано или поздно могут предпринять попытку

Появились кадры мощного взрыва снаряда на позициях ВСУ с детонацией боеприпасов

В Сети появилось видео мощного артиллерийского удара ВС РФ по опорному пункту противника, не оставившего боевикам ни единого шанса на выживания. Кроме того, эта атака позволила уничтожить очередной склад боеприпасов
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |