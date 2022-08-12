О необычном случае рассказывает британское издание Daily Express. Оно уверяет, что некий фотограф сделал снимки российской подводной лодки класса 971 “Щука-Б” после того, как её заставили всплыть действия военных НАТО.

По заверению издания, событие произошло недалеко от берегов Норвегии. Якобы военные корабли Североатлантического альянса засекли судно ВМФ России. К месту направился противолодочный самолёт P-8 Poseidon. Он преследовал лодку до тех пор, пока она не приняла надводного положения и не ушла в Северное море.

В сообщении издания приводятся слова фотографа. Он уточняет, что группу кораблей НАТО видел в воскресенье, а уже в понедельник к ним добавилась ещё и российская подлодка. Такие субмарины в терминологии НАТО именуются “акулами”.

Между тем, по мнению военных экспертов, на которых ссылаются СМИ, рассказывающие об этом происшествии, вряд ли подводную лодку заставили всплыть именно действия “натовцев”. Отмечается, что субмарины нередко принимают надводное положение просто потому, что так двигаться более безопасно.

Британское издание также сообщает, что с началом специальной военной операции на Украине флот ВМФ России значительно активизировался. В частности, подводные лодки в Северном море стали замечать чаще.