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31 июля у военнослужащих ВС РФ, которые несли службу в Васильевке Запорожской области, в крови обнаружили нейротоксин, создаваемый в натовских лабораториях. Солдаты обратились к врачу с симптомами сильного отравления, что и помогло выявить опасное для жизни вещество.

Портал Avia.Pro рассказал, что найденный в крови у бойцов ботулотоксин типа «В» ранее применялся в качестве биооружия, однако сегодня он используется даже в медицине. В то же время хорошо известно, что США и Канада в своих биологических лабораториях синтезируют гораздо более опасный ботулоксин типа «A».

Нейротоксин «B» может выделяться в ходе разложения трупов животных, но является ли именно это причиной отравления бойцов, неизвестно. Не исключено, что их отравили умышленно, причем тут вряд ли обошлось без вмешательства Запада, курировавшего лаборатории на территории Украины.

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