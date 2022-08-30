Зачистка в поселке Пески, который находится под контролем союзных сил, в очередной раз показывает, насколько серьезно и долго ВСУ готовили оборонительные сооружения. ВС РФ продвинулись на несколько километров к западу от города и вышли к дороге на Авдеевку.

Киев превратил в укрепрайоны и саму автомагистраль, обустроив «лисьи норы» прямо под дорожным полотном. Такой подход обеспечивает ВСУ преимущество, так как слой бетона, щебня и асфальта надежно прикрывает боевиков от артиллерийских ударов. Кроме того, «норы» состоят из множества сообщающихся между собой укрытий, имеющих несколько входов и выходом.

Союзные силы были вынуждены приостановить дальнейшее продвижение, так как для выкуривания националистов из «лисьих нор» и их ликвидации потребуется действовать чрезвычайно осторожно.