Согласно статистике Центрального Банка России, в Петербурге зафиксирован рост объема задолженностей просроченных платежей по кредитам, выданным компаниям Северной столицы, на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Проблемы у петербургского бизнеса возникают не впервые. Без адекватной и своевременной помощи со стороны Смольного ряд предприятий и компаний вынуждены были прекратить свое существование еще во время пандемии коронавируса. Часть предпринимателей предпочла перебраться в Ленобласть, где местные власти адекватно поддержали бизнесменов, а ввод коронавирусных ограничений не стал «лебединой песней» для бизнеса, как это случилось в Петербурге.

В Петербурге на 8% вырос объем просроченных платежей по кредитам, выданным компаниям. Об этом сообщило издание «Деловой Петербург» со ссылкой на статистику Центрального Банка России. Согласно приведенным данным, по состоянию на 1 июля текущего года общий размер задолженности составляет 133,3 млрд рублей. Самыми неплатежеспособными направлениями были признаны деревообработка, добыча полезных ископаемых и завершение расчетов.

Систематическое отсутствие поддержки бизнеса в Петербурге и необоснованное давление на него не впервые приводит к проблемам. Так, в прошлом году из-за ввода непродуманных, «драконовских» ограничительных мер, представители петербургского бизнеса массово перебирались в Ленинградскую область, где власти с пониманием отнеслись к проблемам, возникшим из-за пандемии коронавируса. Тогда основной удар пришелся по представителям малого и среднего бизнеса, таким как рестораторы, отельеры, владельцы магазинов. Такое развитие ситуации привело к деградации бизнес-сферы Петербурга и значительному ухудшению экономической обстановки.

В качестве помощи Смольный предлагал арендные каникулы и льготные кредиты, однако воспользоваться выгодными предложениями смогли далеко не все желающие из-за отсутствия лояльности предоставляемых условий и бюрократических препятствий.

Кроме того, в текущем году администрация города сообщила о выделении из федерального и регионального бюджетов 295,8 млн рублей в качестве поддержки особо пострадавшим из-за пандемийных ограничений бизнесам. Однако сумма субсидий, которая приходится на каждое пострадавшее предприятие и организацию, оказалась равна всего 598 рублям. Петербургские предприниматели сочли такую поддержку «смехотворной».