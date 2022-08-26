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Заявление губернатора Петербурга Александра Беглова о готовности 72 вагонов для городского метрополитена до конца 2022 года противоречит реальным фактам. Известно, что контракт рассчитан на лизинг 950 вагонов до 2031 года, и в ближайшее время удастся получить не более 64 новых вагонов.

Договор между главой петербургского метро Евгением Козиным и представителем АО «Трансхолдлизинг» был подписан 26 августа. Сумма соглашения составляет более 242 млрд рублей, а срок действия контракта – 25 лет.

По данным представителей компании, первые 64 вагона для петербургского метро поступят до конца 2022 года, но ранее губернатор города анонсировал другие цифры.

 «К масштабной замене подвижного состава готовится петербургский метрополитен. С привлечением средств Фонда национального благосостояния планируется заключить контракт на поставку 950 вагонов метро. В этом году мы закупим 72 вагона», — заявил он в апреле текущего года.

Напомним, к 320-летнему юбилею Петербурга в Смольном обещали получить 320 новых вагонов для метро. Праздник состоится в 2023 году, и существующие темпы обновления составов вызывают сомнения касательно заявлений чиновников.

То же самое касается и строительства 89 новых станций метро до 2050 года, которое анонсировал губернатор. При текущем развитии метро, когда за три года в городе не построили ни одной станции, эксперты сомневаются в реальности обещания Беглова. Особенно учитывая, что Смольный так и не представил подробного плана по строительству новых станций.

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