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Воздушный десант и артиллерийские подразделения ВС РФ успешно ликвидируют позиции противника на Николаевском направлении. Координаты целей при этом они получают от разведывательных беспилотников, скрыться от которых у боевиков ВСУ нет ни единого шанса, пишет портал «Русская весна».

«Наши товарищи из десанта бьют по целям противника, корректируя огонь с БПЛА на Николаевском направлении», – подписали военные корреспонденты видеозапись с ударами по врагу, опубликованную в телеграм-канале портала.

Напомним, что Николаев стал одной из приоритетных целей ВС РФ после многочисленных заявлений Киев о подготовке контрнаступления на Херсон. Ранее сообщалось, что всего 15 тысяч десантников успешно громят 300-тысячную военную группировку украинских националистов в окрестностях этого стратегически важного города.

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