Вашингтон два месяца беспрерывно вещал о скором контрнаступлении ВСУ на Херсон, заявляя, что другие вариантов развития событий на Украине просто не существует. Киев насобирал на границе Николаевской области 300 тысяч военных для этой цели, но все анонсы контратаки оказались пшиком.

Портал «Свободная пресса» напомнил, что ВСУ даже перебросили на Херсонское направление артиллерию с востока страны. Но задействовать ее в «контрнаступлении» не дали 15 тысяч российских десантников.

Мало того, несмотря на полное превосходство ВСУ в численности, они терпят сокрушительное поражение под Херсоном. Потому что малочисленные, но отлично подготовленные группировки ВС РФ громят выстроенные укрепрайоны и плацдармы, уничтожают целые подразделения боевиков, которые выступают в качестве подкрепления.