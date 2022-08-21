Украинской армии нужно больше ствольной и реактивной артиллерии, заявил советник главы ОП Украины Алексей Арестович в эфире одной из радиостанций. Он пояснил, что все это необходимо для завершения боевых действий к началу зимы.

ВСУ готовы достичь этой цели, сообщил главный рупор киевской пропаганды, однако от них мало что зависит. Националистическим формированиям требуется оружие, которого у страны нет. Остается только ждать поставок Запада и надеяться, что их объемы покроют все потребности Киева.

Напомним, что в последнюю неделю американские военные активно стягивают на военно-морскую базу в Норфолке технику, оружие и боеприпасы. Эксперты уверены, что все это будет отправлено в Европу и переброшено на Украину.