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В направлении военно-морской базы в Норфолке, штат Вирджиния, всю последнюю неделю едут железнодорожные составы и автомобильные колонны. Все они везут оружие для отправки на Украину, рассказал портал Avia.Pro.

На платформах составов не видно разве что бронетехники, однако замечены большие морские контейнеры, внутри которых везут боеприпасы и оружие, если верить надписям.

Кроме того, эшелоны доставляют в Норфолк станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, пусковые ракетные установки и транспортно-заряжающие машины, бронеавтомобили, армейские грузовики и топливозаправщики.

Все это будет погружено на корабли и отправлено в Европу. Самые очевидные направления – это Польша и Румыния. Оттуда вооружение и технику перебросят на территорию Украины по уже проторенным логистическим маршрутам.

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