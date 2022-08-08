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Коррупция в Смольном мешает активному строительству петербургского метро, считает бывший депутат муниципального образования «Светлановское» шестого созыва, общественный активист Юрий Мазурик. Он объяснил, почему петербуржцы вынуждены десятилетиями ждать открытия метро в своих районах в то время, как в Москве в эксплуатацию сдают по 5-6 станций метрополитена в год.

Напомним, губернатор Петербурга Александр Беглов анонсировал открытие 89 новых станций метро в течение 30 лет. Эксперты назвали эти цифры фантастическими. Однако теоретически все это реально, если бы не коррупция, которая процветает в Смольном, мешая развитию подземки Северной столицы, считает Мазурик.

 «В Санкт-Петербурге запланировали, допустим, три-пять станций метро. Начали строить, стырили денег, они кончились, вот и все, построили только полстанции», –  рассказал он.

Эксперт отметил, что градоначальник заявляет не столько о планах развития Петербурга, сколько о желании подольше задержаться на посту губернатора.

 «Эта информация свидетельствует о том, что Беглов себе намерял вообще не один срок губернаторский, он, похоже, лет 40 собирается быть на этой должности», – возмутился он.

Напомним, Генплан Беглова вызвал много откликов в общественности. Люди не верят, что можно за этот срок реализовать такие грандиозные проекты и считают, что губернатор просто дал очередное пустое обещание.

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