Олег Зотов, председатель Жилищного Комитета Петербурга, рассказал о законе «Комплексного развития территорий» (КРТ) в эфире телеканала «78». Чиновник заявил, что компенсационные выплаты «вынужденным новоселам» будут осуществлять девелоперы, исходя из условий «гражданско-правового оборота».

Для того, чтобы остаться жить в своем микрорайоне, жителям Северной столицы придется либо переезжать в жилье меньшей площади, либо использовать ипотечный заем, либо ехать на городскую периферию.

«Инвестор, который будет возводить вместо пятиэтажек новые дома, заинтересован, в первую очередь, в реализации этих квартир», — пояснил глава Горжилкома.

Проблема в том, что по КРТ у частных компаний фактически развязаны руки – они смогут дешево скупать «хрущевки», чтобы потом продавать жилье, построенное на их месте, по рыночной стоимости. Адвокат Ирина Баханович предупреждала о такой ситуации, отмечая, что программа КРТ далеко не всем жителям города на Неве улучшит жилищные условия.

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский писал, что законопроект губернатора Александра Беглова о КРТ — это гремучая смесь «депортации» горожан с зачисткой земли под коммерческую застройку в угоду частным инвесторам.