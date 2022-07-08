Зачем сертификат TEFL нужен преподавателю английского?

Если вы являетесь учителем английского и задумываетесь о проживании и работе за рубежом, то вам необходимо знать о сертификации TEFL, позволяющей преподавать английский язык как иностранный в неанглоязычных странах. Для них английский также не родной язык. Наибольшим спросом этот сертификат пользуется в таких странах как Китай, Таиланд и Вьетнам.

Сертификат является официальным подтверждением компетенции педагога учить людей. Более того, согласно иммиграционному законодательству некоторых азиатских стран, владение TEFL необходимо для получения рабочей визы и разрешения на работу. Так как нелегальное пребывание в другой стране не предвещает положительного исхода, лучше сразу принять требования и соответствовать им.

Перспективы работы за границей манят не только теплым климатом и спросом на английский, но и высокой зарплатой. Для новоиспеченных учителей это может быть решающим фактором. Зачастую, сертификат TEFL компенсирует отсутствие опыта и недостаток практики в глазах работодателей.

Разница между TESOL, TEFL и CELTA

TEFL (Teaching English as a Foreign Language) как нельзя лучше подходит тем, кто хотел бы обучать людей не в англоговорящих странах. Как мы выяснили он идеально вписывается в требования к получению рабочей визы и прохождению собеседований. Однако, существуют и другие курсы для учителей английского. Каждый из них по-своему хорош, однако стоит определить существенные отличия. В основном это важно для решения в какой стране вы хотите трудиться.

TESL (Teaching English as a Second Language) наиболее близок к TEFL по наполнению и структуре. Однако, TESL подразумевает обучение людей в англоговорящей среде. Для людей английский также не родной язык, однако в отличие от TEFL, преподавать вы можете не в Азии, а в Канаде, Австралии и других англоговорящих странах.

Принципы EFL и ESL скомбинированы в TESOL (он же TEFL/TESOL). Поэтому такое сочетание дает наибольшее преимущество – преподавание в любой стране мира. Необходимый минимум для получения «оффера» 120 часов. Его популярность настолько велика, что необязательно ехать учиться на другой конец света, можно сделать это онлайн.

Основные отличия:

доступная стоимость обучения, от $400-1,400 в зависимости от типа;

возможность дистанционного прохождения;

заменяет диплом о профильном образовании и опыт в преподавании;

дает все необходимые знания о современных методиках;

содержит практическую часть;

необходим для работы за границей;

не ограничивает выбор стран.

Пожалуй самый знаменитый и авторитетный курс повышения квалификации для педагогов — это CELTA. Несмотря на очевидную славу и популярность, он подходит и нужен далеко не всем. Довольно высокие требования к кандидатам отсеивают половину желающих еще на этапе собеседования на курс с целью убедиться в высоком уровне английского языка. На курсе нет финального экзамена, к которому можно подготовиться. Оценка складывается из нескольких работ во время обучения. Следует добавить, что интенсивность так высока, что многие педагоги берут отпуска на несколько месяцев или полгода, потому что не могут совмещать учебу с основной деятельностью.

Важно:

только очное обучение;

от $1,500 в месяц;

заменяет высшее профильное образование;

подразумевает наличие опыта в преподавании;

дает возможность преподавать в любой стране и учебном заведении;

выдается только университетом Кембридж.

Преимущества сертификации TEFL

Несмотря на все видимые достоинства CELTA, TEFL имеет более лояльные требования и отлично подходит новичкам в преподавании. Работа в Китае, Корее и Камбодже предлагает педагогам зарабатывать от $1,500 в месяц имея при этом достаточное количество времени на отдых и развлечения. Самые лучшие условия предлагают работодатели в Китае, дополнительно к высокой оплате труда можно надеяться на медицинскую страховку, оплату жилья и компенсацию авиабилетов. Теперь вы понимаете, почему столько учителей английского мечтают о работе в Китае?

К очевидным достоинствам TEFL можем отнести:

приемлемую стоимость $300-1,100 за обучение;

онлайн учеба;

работу с разными возрастными группами;

дает возможность официально работать в неанглоязычных странах;

заменяет диплом и компенсирует отсутствие опыта;

сертификат не содержит упоминания о дистанционном прохождении;

сертификат не имеет срока годности.

Требования к абитуриентам курса TEFL

Так как это повышение профессиональных навыков подходит новеньким педагогам, то и требования к поступлению соответствующие. В отличие от CELTA, где просто необходимо владеть грамматическими и лексическими терминами еще до начала обучения, TEFL предполагает, что студенты курса (учителя) могут не знать основы методик преподавания. Основным фактором останется знание английского языка на уровне не ниже Intermediate. Курс построен на английском, поэтому без уверенного владения обучение будет туманным и длительным.

Основные требования:

совершеннолетний возраст 18+;

владение языком на уровне B1 и выше.

Такой короткий список условий не может не радовать. Тем более, что опыт в преподавании необязателен, точно так же как и профильное образование. Получается, что любой человек, который любит английский и хочет помогать людям может стать преподавателем. Для этого лишь нужно самому хорошо знать язык и желать обучаться.

Структура курса подготовки к TEFL

Разработчики и создатели TEFL курсов отлично понимают на кого ориентировано данное обучение. Поэтому система прозрачна и понятна. Каждый модуль и глава посвящены конкретной методике или навыку. Они содержат разнообразные материалы: статьи, видео фрагменты занятий, тесты и самостоятельные работы. Так как вы собираетесь преподавать людям, у которых возможно нет никаких ассоциаций с английским, то вам придется искать разные способы донесения информации. Зачастую коммуникативная методика подходит для этих целей намного лучше, чем например грамматико-переводной метод.

Темы:

установление контакта со студентами;

определение уровня языка;

контроль и мониторинг прогресса студентов;

работа с разными возрастными группами;

предоставление позитивной обратной связи студентам;

развитие навыков: разговорный, письмо, аудирование, чтение;

методы пополнения словарного запаса;

современные методики преподавания английского;

планирование и проведения занятий;

подбор пособий и аутентичных материалов.

Минимальное обучение подразумевает 120 часов, за которое вы познакомитесь с теорией и отработаете ее на практике. Как правило, это несколько письменных работ на составление планов уроков для определенной группы. В зависимости от целей занятий и уровня студентов, вы должны грамотно спланировать и организовать урок. Чтобы удостовериться, что вы все сделали правильно, вашу работу оценит высококвалифицированный преподаватель носитель языка.

Что такое аккредитация курса TEFL?

Одной из проблем подбора курса TEFL является отсутствие единого сертификационного центра и органа аккредитации. В сравнении с CELTA, которую можно пройти только в определенных центрах обучения, получивших разрешение от Cambridge University, у TEFL нет такого центра. Это значит, что мошенники пытаются выдать заурядную информацию за этот курс, поэтому нужно тщательно выбирать провайдера, который предоставляет подобные услуги обучения.

Несмотря на отсутствие органа контролирующего всемирные стандарты TEFL, есть несколько центров аккредитации, которым следует доверять:

British Council;

Ofqual;

ODLQC;

ACTDEC;

ACCRIN.

Есть также ряд негласных правил, согласно которым можно легко определить насколько организация курсов TEFL заслуживает доверия:

Читайте отзывы выпускников.

Связывайтесь со службой поддержки и уточняйте имеющиеся вопросы.

Уточните орган аккредитации и дату регистрации компании.

Изучите длительность и структуру обучения, убедитесь что она включает практику.

Сравните стоимость, слишком дешевое обучение будет подозрительным.

Уточните возможность заказа оригинала сертификата и его консульской легализации.

Аккредитованные курсы TEFL/TESOL

Курс TEFL/TESOL соответствует всем заявленным требованиям и пользуется доверием по всему миру. В дополнение к TEFL, в TESOL вы изучите дополнительные методики преподавания общего и бизнес английского, а закончив курс сможете преподавать в любой стране мира без ограничений.

Рассмотрим процесс прохождения курса TEFL/TESOL от образовательного портала tefl-tesol-certificate.com, который является уполномоченным партнёром центра аккредитации ACCRIN. Каждый выпускник, удачно окончивший обучение, получает электронную версию сертификата TEFL/TESOL, которой может похвастаться перед студентами, работодателем или коллегами. Для подготовки документов на получение рабочей визы вы сможете заказать оригинал сертификата прямиком из Лондона, стоимость доставки от $35. Если того потребует иммиграционное законодательство, образовательный портал tefl-tesol-certificate.com сможет помочь легализовать сертификатом консулом.

Система настолько ясна и прозрачна, что помимо бесценных знаний, вы сможете с легкостью убедиться в подлинности сертификата:

Каждый имеет уникальный серийный номер, который можно проверить в базе.

Курсы аккредитованы правительством Великобритании и всемирно-известной организацией ACCRIN.

В дополнение вы получите расшифровку, в которой собрана информация о пройденных модулях и полученных знаниях.

По окончании обучения вы сможете получить поддержку в поиске работы онлайн или за рубежом.

Также всегда можно осуществить онлайн-проверку подлинности сертификата TEFL/TESOL от tefl-tesol-certificate.com.

Начав обучение сейчас, уже через несколько месяцев вы станете профессиональным учителем английского как иностранного языка.