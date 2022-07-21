читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

По выявленным позициям украинских националистов в Старом Салтове бойцы ВС РФ наносят точечные удары, сообщают РИА Новости.

Силы ВСУ, расположившиеся в посёлке Старый Салтов и разместившие флаг Украины на поврежденной церкви, уже потеряли село Рубежное. Свои огневые точки украинские военные расположили на окраине леса, регулярно обстреливая с них населенные пункты размещенные по другую сторону реки, как например село Заречное, в котором более чем 30 снарядами было уничтожено частное конное хозяйство.

Старый Салтов Харьковской области удерживался бойцами ВСУ с конца апреля. Основную массу составляет батальон «Кракен», состоящий из заключенных по уголовным делам призванными Украиной на службу во время специальной военной операции.

Кроме своего личного состава, «Кракен» был отмечен особой жестокостью к гражданским – в мае ими были атакованы беженцы, направляющиеся в Харьков. Несколько человек погибло, среди них есть несовершеннолетние.

Вам может понравиться

В боевых действиях на территории ЛНР замечены действия нелегальных трансплантологов

Представитель Народной милиции ЛНР сообщил, что солдаты ВСУ, получившие ранения в ходе боевых действий, переправляются в западную часть республики, где нуждаются в пересадке органов состоятельным западным гражданам. Об этом заявил

Уникальную субмарину, отслужившую срок эксплуатации, отправят на утилизацию

Военный эксперт сообщил, что крупнейшую подводную лодку «Дмитрий Донской» списали и направят на утилизацию. Ракеты для субмарины «Дмитрий Донской» (проект 941 УМ «Акула), по словам эксперта, эксплуатируются уже ориентировочно на

Активисты «Молодого Петербурга» высмеяли чиновничью слепоту на выставке «Достижения антинародного бесхозяйства»

Провалы губернатора Александра Беглова запечатлели активисты движения «Молодой Петербург». Они уверены: выставка «Достижения антинародного бесхозяйства» стала ярким примером чиновничьей слепоты. Общественники обратили внимание петербуржцев на то, что Смольный не преуспел
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |