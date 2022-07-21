По выявленным позициям украинских националистов в Старом Салтове бойцы ВС РФ наносят точечные удары, сообщают РИА Новости.

Силы ВСУ, расположившиеся в посёлке Старый Салтов и разместившие флаг Украины на поврежденной церкви, уже потеряли село Рубежное. Свои огневые точки украинские военные расположили на окраине леса, регулярно обстреливая с них населенные пункты размещенные по другую сторону реки, как например село Заречное, в котором более чем 30 снарядами было уничтожено частное конное хозяйство.

Старый Салтов Харьковской области удерживался бойцами ВСУ с конца апреля. Основную массу составляет батальон «Кракен», состоящий из заключенных по уголовным делам призванными Украиной на службу во время специальной военной операции.

Кроме своего личного состава, «Кракен» был отмечен особой жестокостью к гражданским – в мае ими были атакованы беженцы, направляющиеся в Харьков. Несколько человек погибло, среди них есть несовершеннолетние.