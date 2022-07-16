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Минувшая ночь стала одной из самых активных в процессе демилитаризации Украины. Российские ВС точечными ракетными ударами разнесли военные объекты в Одессе и Николаеве, а также атаковали силы противника на ключевых линиях Славянск-Краматорск и Артемовск-Северск, рассказал портал «Военное обозрение»,

Особо стоит отметить уничтожение склада в Одессе, на котором в последние недели сосредотачивались крупные резервы боеприпасов. После попадания в склад ракеты X-101 произошла детонация, которая спровоцировала сильный пожар. Его тушением экстренные службы города занимаются уже шестой час подряд.

Ранее, напомним, удар был нанесен еще и по Днепропетровску, где ракеты накрыли завод «Южмаш». Там также произошла детонация, из-за чего после попадания трех боезарядов прозвучала целая серия из более 10 взрывов.

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