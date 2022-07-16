ВКС РФ около 5 часов утра в субботу атаковали объект военной инфраструктуры в Одессе крылатой ракетой Х-101. Портал «Рязань Онлайн» рассказал о крупном пожаре, возникшем в результате этой атаки.

Практически сразу после сигнала воздушной тревоги в Одессе раздался мощный взрыв, сопровождающийся черным густым дымом, поднимающимся над одним из военных складов «жемчужины у моря». В настоящий момент пожар продолжается, на месте работают экстренные службы.

Отмечается, что удар наносился с территории Ставропольской области. Ракету выпустил стратегический бомбардировщик Ту-95МС.

По данным украинской стороны, площадь возгорания составила более 1000 квадратных метров. Информация о пострадавших пока уточняется.

Напомним, что ВС РФ наносят ракетные удары только по военным объектам либо по гражданской инфраструктуре, которую Киев использует для размещения боевой техники, националистов ВСУ либо иностранных наемников. Мирных жителей спецоперация ВС РФ не затрагивает.