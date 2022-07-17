Российская ракета под рабочим названием «Изделие 305Э» подтвердила заявленные характеристики и попала точно в окно опорного пункта боевиков ВСУ. Видеозапись, подтверждающую это, опубликовал портал «Русская весна».

Эксперты пояснили, что местонахождение опорного пункта выяснила российская разведка, которая обнаруживает подобные объекты в школах и общежитиях, в детских садах и других зданиях гражданского назначения. Киев превращает их в объекты военной инфраструктуры и, соответственно, в легитимные цели для ВС РФ.

Ракета воздушного базирования «Изделие-305Э», которая оснащена инерциально-спутниковой головкой самонаведения, способной идентифицировать цели в любое время суток, угодила прямо в окно одного из таких объектов, что позволило свести к минимуму разрушения, а также полностью исключить нанесение вреда мирному населению.