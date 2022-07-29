Украинский бронетранспортер, который хотел с тыла подобраться к российскому танку, был в упор расстрелян целой колонной боевых машин. Видео этого эпизода опубликовал портал «Военное дело» в своем телеграм-канале.

Экипаж БТР пытался действовать незаметно, однако не подумал о том, что танк может быть и не один. Российские ВС разгадали замысел противника и просто уничтожили бронетранспортер из нескольких танковых орудий.

Эксперты отмечают, что видеозапись была сделана с беспилотного аппарата, который наблюдал за происходящим с воздуха. Точное место не указывается.

Напомним, что ранее в Сети появилось видео, на котором ракета из российского ПТРК снесла башню у танка ВСУ, а также нанесла критические повреждения ходовой части и пробила броню в нескольких местах.