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Мощный удар из противотанкового ракетного комплекса напрочь снес башню танку противника. Она пролетела не менее 20 метров и упала где-то посреди поля, рассказал портал Avia.Pro, опубликовавший соответствующую видеозапись.

Эксперты отмечают, что из ПТРК достаточно сложно нанести столь сокрушительный удар. Ведь у танка не только срезало башню, будто острым хирургическим ножом. Кроме того, пришла в полную негодность ходовая часть боевой машины. Да и на броне виднеется несколько серьезных пробоин.

По мнению экспертов, даже настолько мощные атаки способна отражать современная динамическая защита. Однако танк ею не оснастили, что и привело к его полному уничтожению. Восстановить боевую машину уже вряд ли получится, так как повреждения чрезвычайно серьезные.

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