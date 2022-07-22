В Cети появились видеозаписи атаки на российскую авиабазу, опубликованные гражданами Сирии.

На кадрах запечатлено нападение на авиабазу Хеймим в сирийской провинции Латакия. Как и в предыдущих столкновениях, турецкие боевики применили беспилотные летательные аппараты со взрывчаткой.

На кадрах видно, как ракетно-артиллерийский комплекс ПВО ведет огонь по воздушным целям, готовым к атаке базы. Примечательно, что огонь по целям ведется одновременно с двух точек развертывания ЗРК.

Тот факт, что дронам удалось подобраться к базе, говорит о том, что эта атака была неожиданностью. Благодаря ЗРК «Панцирь-С» эта атака была отражена, но в ближайшее время ситуация может повториться.

Атака произошла после того, как Россия и Иран отказались поддержать турецкую операцию.