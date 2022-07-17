В Петербурге с начала лета сгорели четыре автобуса, закупленных Смольным в рамках НМТО

В субботу вечером в Петербурге произошел четвертый случай возгорания новых газомоторных автобусов. Их Смольный закупил в рамках перехода на новую модель транспортного обслуживания (НМТО), которая должна была сделать перемещение пассажиров по городу более комфортным и безопасным.

Последний инцидент произошел в Приморском районе на пересечении улиц Шаврова и Королева. Пострадавших в этот раз, к большому счастью, не оказалось, однако пожар вызвал большую пробку. Кроме того, в районе происшествия зафиксировано несколько ДТП.

По мнению горожан, ситуация уже приобрела систематический характер. «Лазурные» автобусы за полтора месяца горели четырежды, что является свидетельством провала транспортной реформы губернатора Петербурга Александра Беглова в Северной столице.

Некоторые предположили, что пожары на новых автобусах происходят в чьих-то интересах. Отметим, что все закупленные машины – новые, но некоторые из воспламенившихся восстановить для дальнейшего использования уже не удастся. Учитывая периодичность пожаров, стоит признать, что газомоторные автобусы не такие уж безопасные, что в очередной раз противоречит обещаниям Смольного, в том числе, вице-губернатора Кирилла Полякова, курирующего транспортный блок.