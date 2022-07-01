Финляндия не собирается выдавать Турции своих граждан, имеющих курдское происхождение, заявил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто. По его словам, Хельсинки взял на себя обязательство не выдавать курдов, которые стоят перед угрозой смертной казни либо пыток и не собирается его нарушать.

Также Хаависто заявил, что если Турция продолжит настаивать на выдаче курдов, то Финляндия будет вынуждена отказаться от вступления в Североатлантический альянс.

Напомним, что экстрадиция представителей Рабочей партии Курдистана в Турцию является главным условием Анкары для одобрения вхождения в состав НАТО Финляндии и Швеции. Стокгольм ранее заявил, что выдача будет осуществляться исключительно по решению независимых судебных органов.