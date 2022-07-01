Массовая экстрадиция в Турцию курдов, о которой договорились Стокгольм и Анкара, будет осуществляться только по решению независимых судебных органов, рассказал «Московский комсомолец» со ссылкой на соответствующее заявление властей Швеции.

Напомним, что для снятия турецкого вето на вступление в НАТО Швеция и Финляндия подписали меморандум, в котором обязались выдать Анкаре представителей Рабочей партии Курдистана. Данное образование в Турции считается террористическим.

Курды, которые некоторое время проживают в скандинавских государствах, теперь будут выдаваться Турции. Речь идет минимум о 70 представителях РПК. При этом Анкара заявляет, что хотя вето было снято, процесс вхождения Финляндии и Швеции в Альянс до конца не завершен.