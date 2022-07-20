Представитель Народной милиции ЛНР сообщил, что солдаты ВСУ, получившие ранения в ходе боевых действий, переправляются в западную часть республики, где нуждаются в пересадке органов состоятельным западным гражданам.

Об этом заявил сотрудник Народной милиции Андрей Марочко. 18 июля он объявил, что раненых бойцов отправляют на запад каждый день после того, как их состояние стабилизируется. После восстановления военных отправляют в нелегальные частные клиники трансплантологии. Бойцов либо оперируют на западе страны, в городах Краматорск и Артемовск, удаляя здоровые органы, либо переправляют в Польшу. Он говорит, что это около 30 человек в день.

В своем сообщении представитель коснулся того, что помимо раненых военных от действий трансплантологов могут пострадать и мирные жители, одобряющие действия ВС РФ.