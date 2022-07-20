читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Представитель Народной милиции ЛНР сообщил, что солдаты ВСУ, получившие ранения в ходе боевых действий, переправляются в западную часть республики, где нуждаются в пересадке органов состоятельным западным гражданам.

Об этом заявил сотрудник Народной милиции Андрей Марочко. 18 июля он объявил, что раненых бойцов отправляют на запад каждый день после того, как их состояние стабилизируется. После восстановления военных отправляют в нелегальные частные клиники трансплантологии. Бойцов либо оперируют на западе страны, в городах Краматорск и Артемовск, удаляя здоровые органы, либо переправляют в Польшу. Он говорит, что это около 30 человек в день.

В своем сообщении представитель коснулся того, что помимо раненых военных от действий трансплантологов могут пострадать и мирные жители, одобряющие действия ВС РФ.

Вам может понравиться

Военным РФ в ходе боевых действий удалось угнать танк с поля боя

Во время боевых действия с поля боя ВС РФ угнали заглохший танк ВСУ – сообщает Telegram-канал военкора ВГТРК Александра Сладкова. В ходе столкновения военные РФ показали высокий уровень тактической подготовки,

ВС РФ взяли под контроль город в направлении Соледара

Издание Военное обозрение сообщает, что юго-восток города Берестовое, а затем и весь город, взят под контроль вооруженных сил РФ. Это одно из актуальных направлений боевых действий в рамках специальной военной

Поставки оружия на Украину напрямую повлияют на расширение географии спецоперации

Дальнейшие поставки дальнобойного вооружения на Украину расширят географию специальной военной операции. Такое заявление с чёткой позицией по ситуации сделал глава МИД РФ Сергей Лавров. Лавров напомнил, что целью операции является
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |