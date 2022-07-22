В американских СМИ появилось заявление ВСУ об амбициозных планах на контрнаступление по южному фронту.

В статье представители Украины заявляют, что 21 июля атакованы около 200 российских объектов. Данные, которые на данный момент не подтверждены, освещают также успешные артиллерийские обстрелы шести оружейных складов.

То же самое издание, в котором была опубликована статья, заключает, что это не даёт явного преимущества ВСУ перед Вооруженными силами РФ. Скептически настроены и иностранные эксперты. По их мнению, военный потенциал Украины сравнительно ниже потенциала ВС РФ.

Российские эксперты, в свою очередь, отмечают, что благодаря имеющимся у ВСУ западному вооружению и подготовленным наёмникам НАТО – противостояние будет серьёзным. При этом, ими же вынесен вердикт – разгром ВСУ неминуем и остаётся делом времени.

Отечественные и западные эксперты сходятся в одном – даже несмотря на активную поддержку Украины южное контрнаступление будет подавлено.