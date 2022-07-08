Устаревший, но все еще мощный процессор для десктопных ПК - Core i7-5960X

В свое время процессор от производителя Intel модели i7-5960x был одним из лучших решений для установки в компьютеры, предназначенные, в первую очередь, для требовательных игр и работы в ресурсоемких приложениях. Он был выпущен в далеком 2014-м году и на текущий момент камню исполняется 8 лет. В статье будет разобран вопрос – есть ли смысл менять данный CPU на новый или стоит его купить с торговых площадок по типу Авито?

Характеристики

До выпуска линейки i9 серия i7 была наиболее мощной для выбора установки в домашний ПК. А модель i7-5960x была лучшей. Камень имеет в запасе 8 ядер и 16 потоков, и работает на тактовой частоте 3 ГГц, которую возможно увеличить вплоть до 3.5 ГГц. Это дает возможность быстро решать требовательные задачи.

При покупке, следует обратить внимание, что процессору необходима хорошая система охлаждения и блок питания с сертификатом Gold, ведь тепловыделение и энергопотребление может достигать 140 Вт. Такой высокий показатель сравним с серверными решениями, а ведь так оно и есть! Камню требуется сокет на материнской плате LGA2011v3, точно такой же какой нужен и для серии Xeon. При наибольшей загрузке температура может составлять до 70-ти градусов.

Ввиду того, что экземпляр был выпущен давно он выполнен еще на старом техпроцессе – 22нм и архитектуре Haswell.

Камень поддерживает тип памяти DDR4, однако с малой частотой и объемом всего 2133 МГц и 64 Гб соответственно. Каналов для работы ОЗУ – 4.

Тесты в играх и бенчмарках

Для проверки производительности процессора для тестов будут использованы игры и программы-бенчмарки, которые определят уровень актуальности модели на 2022-ой год.

Согласно ресурсу rankquality.com – камень набирает 12 тысяч баллов в известном бенчмарке PassMark, чем обеспечивает себе 322-ое место среди лучших моделей.

В софте для объемного моделирования Cinebench 15 i7 набрал 139 попугайчиков в однопотоке и 1387 в мультипоточном тестировании.

В игровом бенчмарке 3Dmark процессор поднял планку в 22 и 4 тысячи баллов при многоядерном и однопоточном режиме соответственно.

Совместно с видеокартой Gtx 960 2GB от MSI в играх камень показывает 50 кадров в Dying light на ультра-пресете в разрешении 2k. Far Cry 4 показывает аналогичное количество кадров при средних настройках.

Следует заметить, что главный конкурент из серии i7 на сокете lga1150 это 4790k, который показывает такой же FPS в играх. Поэтому стоит помнить, чтобы полностью раскрыть потенциал камня в гейминг сфере, необходимо приобрести мощный графический адаптер.

Стоит ли покупать i7-5960x?

В 2014-ом году — это бесспорно флагманское решение, у которого не было конкурентов, но с течением времени появляются все новые модели даже в среднем сегменте, способные не только показать аналогичную производительность, но и с легкостью обойти некогда Ultimate-вариант. Но даже сейчас, процессор все еще актуален, и при тестировании набирает столько же баллов, как к примеру, i7 8700T. Однако стоит учитывать и дополнительные расходы на приобретение материнки стоимость, на которую начинается от 7 тысяч, кулер, а также БП, способный покрыть высокие аппетиты процессора.