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Киев объявил о всеобщей мобилизации пенсионеров, прошедших кампанию в  Афгане. Информацию об это публикует издание «Царьград».

По словам Бывшего руководителя службы разведки Украины Николая Маломужа, сделано это с целью набрать значительные резервы для организации последующего наступления.

По его словам, перед силами ВСУ на данный момент стоит благоприятная цель по наступлению в направлении Херсона, однако такая стратегия требует значительных резервов. По мнению генерала Маломужа, призыв из резервов вышедших на пенсию ветеранов Афганистана позволит увеличить человеческие ресурсы Военных сил Украины приблизительно на десять тысяч человек.

По другим мнениям, это решение с большой долей вероятности будет губительным. Алексей Журавко, бывший депутат Верховной рады от Херсонской области, с напоминанием о крепкой обороне по линии Херсона считает, что решение задействовать резервистов приведёт к огромным человеческим потерям. К успеху, считает депутат, это не приведет.

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