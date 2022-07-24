Граждане Германии, которые привыкли ежегодно выезжать на отдых на дорогие курорты, в этом году деморализованы. Они несколько приуныли из-за инфляционных процессов в стране, которые превращают в проблему не только туристические поездки, но и приобретение товаров первой необходимости.

Эксперты отмечают, что цены на туристические путевки стремительно растут, а вместе с ними так же быстро падает спрос на отдых. Сотрудники сферы туризма Германии ранее излучали оптимизм, отказываясь признавать наличие проблемы. Но сейчас доля таких «оптимистов» снизалась более, чем на 50 процентов. Все больше турфирм начинают осознавать, что у них имеются все шансы если не обанкротиться вовсе, то уж точно остаться без привычной прибыли.

По мнению экспертов, многие немцы сейчас думают не об отдыхе и поездке на дорогой курорт, а о зиме, которая из-за нехватки газа может оказаться невероятно холодной.