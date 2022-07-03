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Санкт-Петербург так и не получил заявленное ранее количество новых автобусов в рамках реализации транспортной реформы. При этом часть транспортных средств и вовсе была снята с линии.

Несмотря на то, что Смольный заявлял об экологичности новых автобусов, документация о допустимости класса общественного транспорта подверглась изменениям. Еще в 2016 году в России было принято решение о запрете импорта и производства автомобилей ниже показателя Евро-5. Однако в Петербурге планируют использование автобусов с классом экологичности Евро-3. Это означает высокую концентрацию азота в выхлопных газах.

Таким образом, транспортная система в городе рискует «откатиться» на дореформенный уровень. При этом петербуржцы массово жалуются на изменения, инициированные губернатором Александром Бегловым, еще со старта процесса внедрения новой модели транспортного обслуживания. Люди недовольны ликвидацией маршруток и длительным ожиданием автобусов.

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