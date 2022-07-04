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Бойцам украинской армии имеет смысл после потери территории Луганской народной республики сложить оружие и возвращаться к своим семьям. Такое заявление сделали военнослужащие спецназа российской группировки войск “О”.

Они отметили, что у боевиков ВСУ все еще остается реальная возможность вернуться к родным и близким вместо того, чтобы совершенно бессмысленно умирать за преступный киевский режим.

Подобное заявление “Отважные” делали 26 февраля, в самом начала российской спецоперации на Украине. Тогда их обращение было проигнорировано и ничем хорошим для ВСУ это не закончилось. Тысячи бойцов вернулись домой с серьезными увечьями и ранениями, а очень многие не вернулись вовсе.

Напомним, что 3 июля ВС РФ взяли под контроль всю территорию ЛНР. Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас все военнослужащие, участвующие в операции под Лисичанском и Северодонецком, отправятся на отдых.

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