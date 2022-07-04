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После установления контроля над Лисичанском и всей территорией Луганской народной республики спецоперация ВС РФ на Украине будет продолжена.

В ходе встречи с министром обороны Сергеем Шойгу президент РФ Владимир Путин заявил, что генералы Сергей Суровикин и Александр Лапин выдвинули ряд предложений по развитию наступления российских войск. По их мнению, это повысит эффективность спецоперации на Украине.

Глава государства отметил также, что подразделения ВС РФ, которые достигли успеха в ЛНР, отправятся на отдых. Сейчас их задачей является наращивание боеспособности для возвращения на фронт.

Напомним, что глава Минобороны доложил президенту Путину, что украинские националистические силы в Северодонецке и Лисичанские были разгромлены на протяжении двух недель. Это позволило полностью освободить территорию Луганской народной республики.

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