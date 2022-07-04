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Обстрелы населенных пунктов Стаханов и Первомайск на территории ЛНР, а также Никольского в Харьковской области ничего не дали украинским националистам. 8 реактивных снарядов, выпущенных из американской РСЗО HIMARS, успешно перехватили российские средства ПВО, рассказал портал Avia.Pro.

Эксперты ссылаются на Минобороны РФ и демонстрируют видеозапись, на кадрах которой запечатлена безупречная боевая работа зенитно-ракетного комплекса. Судя по всему, это ЗРК “Тор”, “Стрела” или “Оса”. Точно идентифицировать систему ПВО не удалось, а военное ведомство информацию не уточнило.

В сообщении также говорится, что удары по населенным пунктам Донбасса наносились ракетами GMLRS-ER, дальностью действия которых составляет 150 км. Соединенные Штаты заявляли, что такие боезаряды Киеву передаваться не будут, однако и тут нагло соврали.

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