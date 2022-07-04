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Власти США обманули весь мир, не сообщив реальное количество реактивных систем залпового огня M142 HIMARS, отправленных на Украину. Сперва они сообщали всего о четырех РСЗО, но сейчас речь идет уже о восьми, рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Кроме того, ложью являлось и заявление о запрете поставлять Киеву высокоточные ракеты для HIMARS, так как ВСУ используют именно такие боезаряды, а не стандартные неуправляемые ракеты. Причем целеуказания Киев получает от спутниковой группировки США.

«Специалисты, которые могут передавать эти данные на территории Украины присутствуют, так что для нанесения высокоточных ударов у них всё есть. Дальность этих ударов составляет 70 километров, но нужно учитывать, что помимо HIMARS туда могут прийти британские и германские системы», – цитирует эксперта портал SM-News.

Напомним, Леонков ранее сообщил, что ВСУ используют американское вооружение для обстрелов мирных городов Донбасса и убийств гражданского населения, поэтому США выступают в роли спонсоров терроризма.

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