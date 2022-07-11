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Американский исполнитель Канье Уэст сообщил о своих планах выпустить автомобиль под названием Donda Foam. Проект будет реализовываться совместно с дизайнером Стивеном Смитом, который является создателем кроссовок New Balance.

Стивен Смит ранее сотрудничал с представителями таких известных брендов, как Adidas, Nike и New Balance. Кроме того, ранее дизайнер уже разрабатывал линейку популярных кроссовок для марки Канье Уэста.

В настоящий момент проходит обсуждение концепт-кара. Уже в ближайшее время автомобиль может быть запущен в серийное производство.

Пока нет точной информации о технических характеристиках модели, неизвестно и то, когда транспортное средство появится в продаже. Известно только то, что у модели будут огромные колеса, минимальные свесы и дорожный просвет.

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