Россия не сможет купить турецкие беспилотники Bayraktar TB2, заявил исполнительный директор компании-производителя Халюк Байрактар. При этом он даже не поинтересовался, а нужны ли РФ примитивные дроны, которые на Украине подтвердили свою полную беспомощность и бесполезность.

Издание «Московский комсомолец» опубликовало интервью с представителем компании, которое он дал телеканалу CNN. Байрактар заявил, что выступает в поддержку украинского суверенитета, поэтому продолжит поставлять Киеву свои беспилотные аппараты. Разумеется, не бесплатно.

Он также отметил, что Турция и Украина сумели наладить выгодное сотрудничество. Киев поставляет турбинные двигатели для новых БПЛА, Анкара в ответ продает ему Bayraktar TB2, которые используются в боевых действиях.

Напомним, что ранее эксперты рассказали, почему широко разрекламированные турецкие дроны «сдулись» в небе над Украиной.