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Киев перед началом спецоперации ВС РФ возлагал огромные надежды на турецкие беспилотники «Байрактар ТБ2», грамотно разрекламированные Анкарой. Однако реальные боевые действия в очередной раз подтвердили, что эффектный пиар – это совсем не то, что нужно современному оружию, передает портал «Свободная пресса».

Еще в мае президент Украины Владимир Зеленский заявил, что количество турецких БПЛА существенно уменьшилось. Также о неэффективности дронов неоднократно упоминали и украинские летчики, которые на этой почве даже поскандалили с представителями Генштаба ВСУ.

По мнению американского эксперта Брента Иствуда, на Украине хваленые Bayraktar TB2 впервые столкнулись с современной системой ПВО и новейшими средствами радиоэлектронной борьбы. Российские комплексы С-400 «Триумф» и С-300 «Фаворит» нивелировали те незначительные преимущества ударно-разведывательного беспилотника, которые он сумел продемонстрировать в Нагорном Карабахе. Кроме того, с «Байрактарами» уверенно расправляются также комплексы «Тор-М2», «Панцирь-С1» и «Бук-М3».

«При столкновении с высокотехнологичной армией, имеющей разветвленную и эшелонированную систему ПВО, эффективность этого беспилотника неуклонно стремится к нулю», – коротко и ясно объяснил причины провала «Байрактаров» на Украине военный эксперт Дмитрий Литовкин.

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