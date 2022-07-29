В Еленовской колонии, подвергнувшейся сегодня мощному ракетному удару, обнаружены обломки ракет от РСЗО HIMARS. Это ставит точку в доказательствах, что атаку проводили именно ВС Украины.

Напомним, что удар наносился по бараку, в котором содержались пленные боевики националистического полка «Азов» (запрещен в России). В результате погибло уже около 70 человек, более ста получили ранения разной степени тяжести.

Киев предпринимал попытку обвинить в ударе по колонии российские войска. Руководитель неонацистов Андрей Билецкий даже сделал заявление, что «азовцы» будут жестоко «мстить» всем, кто причастен к атаке. Теперь ему самое время обратить внимание на расчеты американских реактивных систем залпового огня.

В Сети также появилось видео последствий удара по бараку, на котором видны серьезные повреждения здания.

Напомним, что ранее военнослужащий НМ ДНР Ситх заявил, что только Киеву была выгодна ликвидация «азовцев». Они начали давать показания и раскрывать личности представителей командования, отдававших преступные приказы.