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Число погибших военнопленных ВСУ в Еленовке под Донецком увеличилось до 70 человек. Офицер Народной милиции ДНР с позывным Ситх объяснил, зачем украинские боевики нанесли по бараку с националистами «Азова» (запрещен в России) удар ракетами РСЗО HIMARS.

Он напомнил, что в последнее время в СМИ начали появляться обрывки показаний «азовцев», которые стали раскрывать имена и фамилии людей, отдававших преступные приказы. Для президента Украины Зеленского такое развитие событий оказалось совсем невыгодным, поэтому он приказал ликвидировать ненужных свидетелей.

Кроме того, руководство Украины и командование ВСУ всегда относилось к своим подчиненным как к расходному материалу. Боевиков «Азова» просто выбросили на свалку, как одноразовый носовой платок, полностью выполнивший свою функцию.

Ситх также рассказал, что Еленовку сложно назвать стратегически важным населенным пунктом, поэтому она даже не защищалась эшелонированной системой ПВО. Поселок охранялся общевойсковым ЗРК, который не заточен под перехват американских ракет. Именно поэтому ВСУ удалось реализовать свои планы по уничтожению ставших опасными для политической и военной верхушки «азовцев».

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