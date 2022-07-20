Дальнейшие поставки дальнобойного вооружения на Украину расширят географию специальной военной операции.

Такое заявление с чёткой позицией по ситуации сделал глава МИД РФ Сергей Лавров. Лавров напомнил, что целью операции является нейтрализация угроз для РФ, находящихся на территориях на которых ведутся боевые действия.

Глава МИД в своем заявлении отметил, что нахождение на тех частях Украины, что находятся под контролем нынешнего правительства, либо же его последователей – недопустимо. Игнорирование этого факта приведёт к возникновению новых угроз мирной жизни гражданам прилегающих территорий.

На данный момент, в ходе специальной военной операции ведущейся с 24 февраля ВС РФ на территории ДНР освобождены Волноваха, Святогорск, Мариуполь. Луганская Народная республика со взятием Лисичанска была освобождена полностью.