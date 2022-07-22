Пентагон обсуждает передачу Украине штурмовых самолётов А-10. Штурмовики А-10, разработанные во время холодной войны для уничтожения советских танков, на данный момент рассматривают как ресурс для военной помощи Украине.

По словам западных СМИ, это принесёт пользу как ВВС Украины, так и развитию Военно-воздушных сил США.

Ранее имели место неоднократные попытки избавиться от устаревших штурмовиков с целью освобождения ресурсов под более новые и актуальные модели воздушной техники. Конгрессом принимался ряд решений связанных с тем, чтобы оставить А-10 на службе ВС США путём модернизации.

Начальник штаба ВВС США Чарльз Браун ранее упоминал о передаче Украины самолетов, без конкретизации. Главой ВВС США Фрэнком Кэндаллом также была озвучена перспектива передачи А-10 Украине.