Боевики ВСУ промышляли грабежом в магазинах Лисичанска, рассказала корреспонденту издания «Известия» жительница освобожденного союзными силами города. Она пояснила, что националисты разместились неподалеку от ее дома, поэтому были постоянно на виду.

Пенсионерка Лидия Валуйская назвала боевиков украинской армии карателями, которые вели себя нагло и бесцеремонно с мирными жителями.

«За что нас карать надо? За то, что мы на своей земле родились? Или за то, что вообще живем под солнцем?», – поинтересовалась женщина.

Она заявила, что националисты не хотели покидать Лисичанск, пока полностью не разграбили все местные магазины. Также пенсионерка пыталась поговорить с одним из них, но из-за сильного акцента ничего не смогла понять в его словах. Женщина предполагает, что это был иностранец, толком не знающий ни русского, ни украинского языка.

Напомним, что военный корреспондент Александр Коц ранее взял интервью у белорусских наемников, которые попали в плен при отступлении из Лисичанска.