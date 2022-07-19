Военный эксперт Александр Коц пообщался с оказавшимися в плену белорусскими наемниками ВСУ, прикрывавшими отход украинских националистов от Лисичанска. Они поведали, как пытались оказывать отчаянное сопротивление подразделениям группировки «Отважных», но были разгромлены.

Белорусские и грузинские наемники были вынуждены отступить в лесополосу, однако российские ВС не стали дожидаться, пока противник окажется на открытой местности, а навязали ожесточенный бой. Из заранее подготовленной засады появились бронеавтомобили «Тигр» и танки, которые беспрерывно поливали огнем намеченный для эвакуации район, поэтому нацисты оказались в окружении. Никаких шансов на выживание у них не было, большинство наемников были ликвидированы практически сразу.

По словам одного из боевиков, «Отважные» владели не только численным преимуществом. На их стороне оказалась и впечатляющая огневая мощь, позволившая в считанные минуты разгромить пытавшиеся сопротивляться подразделения. Поэтому единственным выходом осталась сдача в плен.