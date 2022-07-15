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Военный корреспондент Сергей Хайдаров опубликовал видеозапись ожесточенного боя между бойцами батальона ДНР «Пятнашка» и территориальной обороной Украины. Напомним, что в этом бою военкор получил легкую контузию из-за прилетевшей с украинской стороны мины.

В эфире «Пятого канала» Хайдаров рассказал, что боевики ВСУ прекратили огонь, так как минувшей ночью по ним интенсивно отработала артиллерия. Сейчас они «залечивают раны», а бойцы батальона «Пятнашка» продолжают наносить по ним удары

Напомним, что добровольческий батальон, который составляют граждане России и Абхазии, выполняет задачу по продвижению вглубь Авдеевки. Это весьма сложный вопрос, так как Киев выстроил в данном населенном пункте настоящую крепость. Однако несмотря на это, военнослужащие ДНР уже выгнали противника с его позиций на первой линии обороны и сейчас продолжают наступление.

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