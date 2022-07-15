Всего в 13 километрах от Донецка, под Авдеевкой, завязался ожесточенный бой между подразделениями территориальной обороны Украины и штурмовым батальоном ДНР «Пятнашка». Военкор Сергей Хайдаров рассказал, что сам чуть не стал участником этого сражения и получил легкую контузию из-за разорвавшейся совсем рядом мины ВСУ.

Он также напомнил, что донецкий батальон был создан из абхазских и российских добровольцев, приехавших защищать Донбасс еще в 2014 году. В 2018-м, в битве за промышленную зону Авдеевки, погиб его первый командир Олег Мамиев с позывным «Мамая».

Кроме того, Хайдаров рассказал, что батальон «Пятнашка» выполняет сверхсложную задачу. От него требуется постепенно перемалывать силы противника и продвигаться вглубь Авдеевки. Сейчас бойцы уже закрепились на первой линии обороны украинских войск, но останавливаться не собираются.